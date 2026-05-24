Hojlund: “Conte? E’ il motivo per cui sono a Napoli. Spero di continuare con lui”

24/05/2026 | 21:10:46

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Udinese.

Le sue parole: “Conte? È stato molto importante, è uno dei motivi per cui sono venuto qui. È uno dei più grandi allenatori al mondo, una grande persona, mi ha fatto crescere e sono stato benissimo con lui”.

È stata l’ultima partita di Conte al Napoli, resti? “Ma è ufficiale? Mah, non si sa… Dipende dal presidente e dalla dirigenza, come pure da Conte: mi piacerebbe continuare a lavorare con lui, ma non sono io che prende le decisioni. So… vediamo”.

La cosa più bella che vi ha detto Conte in questo anno? “Ti spinge ogni giorno, in allenamento. Vedremo cosa succederà: è lui che decide, mi piacerebbe continuare a lavorare con lui”.

Foto: sito Napoli