Hojlund: “Con Lukaku possiamo giocare insieme. Vogliamo andare avanti in Champions”

19/01/2026 | 19:35:55

Hojlund ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Copenaghen: “È bellissimo essere tornato qua, è uno stadio particolare in cui ho ricordi molto belli soprattutto per la Nazionale. È uno stadio caldo, ci sono bravi tifosi e c’è una bella atmosfera. Domani per noi è importante vincere, abbiamo gli stessi punti del Copenhagen. Domani dobbiamo vincere, poi c’è un’altra partita in casa contro il Chelsea, ma è chiaro che saremo in una posizione più forte se vinciamo domani. Tutti noi vogliamo andare avanti. Siamo un po’ sfortunati per le assenze, ma abbiamo un gruppo molto forte e anche una mentalità forte che ci rende in grado di andare avanti. Per me è uguale, io vedo che Lukaku è veramente forte, l’ho sempre osservato. È una brava persona e spero che giocherò molto. Credo che per la squadra è un boost enorme che lui sia tornato, penso che possiamo giocare insieme benissimo, ha già dimostrato in precedenza che sa giocare sia da solo che insieme a un altro attaccante. Io ho giocato anche con un altro attaccante, sono giocare anche a due punte. Il Copenhagen ha avuto una lunga pausa prima di questa partita, ma non è in ritmo partita come noi. Si può vedere in entrambi i modi. Io credo che abbiamo qualità e che possiamo vincere anche se abbiamo giocato pochi giorni fa. Nel calcio moderno devi saper affrontare il recupero. Dobbiamo essere pronti alla partita, non credo che il Napoli ci aspetterà”.

Foto: sito Napoli