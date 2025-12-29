Hojlund come McTominay: da oggetti misteriosi allo United a protagonisti assoluti nel Napoli

La storia si ripete in casa Napoli, un anno dopo, stessa destinazione. Da Scott McTominay nella stagione 2024-25 a Rasmus Hojlund. Il supermarket Manchester United regala di nuovo un plus in casa Napoli.

La storia è praticamente la stessa, Scott McTominay e Rasmus Hojlund, da oggetti misteriosi all’Old Trafford a trascinatori, campioni, elementi che spostano gli equilibri in casa Napoli. Se lo scozzese è stato il grande protagonista dello scudetto della scorsa stagione, l’attaccante danese è il trascinatore di quest’anno.

Numeri alla mano, nove gol in venti partite sono ad oggi la miglior media realizzativa per il centravanti danese classe 2003 che ieri con la sua doppietta ha deciso la sfida dello Zini contro la Cremonese. Allo United 26 gol in 95 presenze (in tutte le competizioni) in due stagioni. Numeri, quelli napoletani, che sanno di riconferma, di rinascita. Un investimento importante in estate, dopo l’infortunio di Lukaku. Hojlund si è preso subito le sue responsabilità e sta dimostrando il suo valore, e ancora una volta a Manchester possono leccarsi le ferite per l’ennesimo errore sul mercato.

Foto: sito Napoli