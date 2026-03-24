Hojlund: “A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Negli ultimi anni mi mancavano gli stimoli”

24/03/2026 | 12:30:35

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli e della Danimarca, ha parlato a TV2, dal ritiro della sua Nazionale, soffermandosi sulla voglia di giocare a calcio che ha ritrovato in Italia.

Queste le sue parole: “A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto”.

Il centravanti ha analizzato anche il perché non ha reso al 100% nel recente passato: “Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più”.

Infine spiega così le difficoltà incontrate al Manchester United: “Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester United non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Ora sono cresciuto di più. Ho sempre lavorato duramente e non si può giudicare un attaccante solo se si trova negli ultimi metri e riesce a fare gol. Nel calcio ci sono alti e bassi, fa parte del percorso, l’importante è stare sempre sul pezzo come ho fatto senza lasciarsi influenzare dalle opinioni dei media”.

Foto: Instagram personale