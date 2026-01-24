Hojlund: “A gennaio tanti impegni ravvicinati e una rosa ridotta dagli infortuni. Ma bisogna alzare l’asticella”

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato a Dazn del momento in casa azzurra alla vigilia della gara contro la Juventus: “Gennaio è stato un mese impegnativo. Ho dovuto giocare sempre, non posso lamentarmi, ma è stato difficile sia mentalmente che fisicamente. Siamo delusi di non essere riusciti a vincere a Copenaghen, ma abbiamo ancora le possibilità per qualificarci e proveremo a farlo”.

Poi Hojlund ha parlato anche dell’imminente gara contro i bianconeri: “Si tratta di una partita davvero importante. Abbiamo la possibilità di dimostrare, ancora una volta, che meritiamo la parte alta della classifica. La Juventus sta facendo molto bene con il nuovo allenatore e non vediamo l’ora di dimostrare quanto valiamo. Sarebbe bello ripetere la vittoria fatta all’andata”.

Sugli infortuni: “Penso che avesse ragione, non è una bella situazione, ma i giocatori che ci sono devono alzare l’asticella e io devo essere tra questi. Non sempre sono stato il talento più puro e ho dovuto lavorare più duramente degli altri. Ecco perché non mi vedete mai mollare. Voglio lottare su ogni pallone, migliorare e imparare costantemente. Non si è mai troppo bravi per smettere di crescere”.

Tra gli infortunati fino a poco tempo fa c’era anche Romelu Lukaku, tornato in panchina a Copaneghen. Hojlund ha raccontato il bel rapporto che ha con il belga: “Da quando è tornato dal suo periodo di recupero in Belgio ed è stato in gruppo mi ha aiutato parecchio. Abbiamo un buon rapporto e penso che potremmo completarci bene anche in campo”.

La decisone finale, però, spenta sempre a Conte, di cui il danese ha tessuto le lodi: “Cerco di concentrarmi ed imparare da lui, ascoltando ogni suo consiglio. E’ un allenatore incredibile e lo seguo con molta attenzione. Sono sicuro che lavorando insieme diventerò un calciatore ancora migliore. Come attaccante è importante segnare ed aiutare la squadra. Il mio obiettivo giocare con continuità e vedere il club ai vertici della classifica”.

Foto: X Napoli