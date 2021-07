Pierre-Emile Hojbjerg non ha preso nel migliore dei modi l’eliminazione in semifinale a Euro 2020 per mano dell’Inghilterra, ecco le sue parole: “Uscire così fa schifo, sono senza parole. Sono orgoglioso del gruppo che si è creato e di tutti quelli che ci hanno aiutato. E’ stato un piacere combattere insieme a queste persone”.