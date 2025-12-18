Hojbjerg non si muove dall’OM, De Zerbi aveva già chiuso la porta

18/12/2025 | 18:55:17

L’Olympique Marsiglia ha fondate ambizioni e lo sta dimostrando in questa stagione. La sessione di mercato di gennaio può essere giusta per rinsaldarle, magari indovinando un altro paio di acquisti. Ma il presidente Longoria ha spento definitivamente l’ipotesi di una cessione del centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg, punto di riferimento non solo del centrocampo, uomo-spogliatoio e pedina imprescindibile. Il potenziale interesse della Juventus mai si è tramutato in qualcosa di diverso e neanche in un abbozzo di trattativa. Ma le cose erano abbastanza chiare già da qualche settimana perché lo stesso De Zerbi, ospite di Sportitalia, aveva chiuso la porta, sottolineando l’importanza del trentenne danese nei meccanismi dell’OM. Ulteriore conferma di quanto spesso sia complicato portar via a gennaio i pilastri di un altro club.

Foto sito om