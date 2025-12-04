Hojbjerg e la conferma di De Zerbi: per l’OM è indispensabile

04/12/2025 | 13:48:41

La Juventus cercherebbe un centrocampista per alzare il tasso qualitativo in mezzo al campo. Ma prima di pensare a un eventuale obiettivo bisognerebbe capire la disponibilità del club a cederlo, altrimenti perdiamo solo tempo. Si è parlato in chiave bianconera di Pierre-Emile Hojbjerg, danese classe 1995, qualità fuori discussione e caratteristiche giuste per alzare il tasso della Juventus. Ma l’Olympique Marsiglia utilizzerà la sessione di gennaio per rafforzarsi e certamente non per privarsi delle pedine migliori dell’organico. Come spiegato ieri da Roberto De Zerbi durante il suo lungo intervento a Sportitalia, Hojbjerg è un suo fedelissimo, il vice-capitano dell’OM e un punto di riferimento assoluto all’interno di una stagione piena di ambizioni. Morale: da Marsiglia non si muove, la Juve dovrà fare altrove la sua eventuale ricerca.

Foto: Instagram Hojberg

