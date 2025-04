HØGSBERG, UN TALENTO DA COLTIVARE

Uno dei talenti più interessanti nel panorama calcistico internazionale è certamente Lucas Høgsberg, classe 2006, esterno, terzino in forza al Nordsjælland, dove indossa la casacca numero 24. Danese, 18 anni, già nel giro della nazionale maggiore.

Lucas Høgsberg è nato il 23 giugno 2006 a Farum, in Danimarca. Gioca come difensore, principalmente nel ruolo di terzino destro, ma è bravo e duttile, e può fare anche il centrale.

Høgsberg è cresciuto nel settore giovanile del FC Nordsjælland, entrando nel club all’età di tre anni. Ha debuttato ufficialmente con la prima squadra il 5 aprile 2022 in una partita di Coppa Danimarca contro l’Aarhus Fremad. Il 22 maggio 2023, ha esordito in Superligaen, la massima serie danese, subentrando nel finale contro il Randers FC. Un rendimento impressionante e sempre più in crescendo per lui, bravo in fase difensiva, ottima spinta e buon piede sulla fascia. Nel gennaio 2025, il Como aveva provato a strapparlo alla concorrenza, ma proposta che è stata rifiutata dal Nordsjælland.

Nel marzo 2025, Høgsberg è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore danese per le partite dei quarti di finale della UEFA Nations League contro il Portogallo. Nella stagione 2024-2025, Høgsberg ha accumulato 22 presenze con il FC Nordsjælland, tutte in Superligaen, senza segnare reti.

Alto 182 cm e con un peso di circa 69 kg, Høgsberg è riconosciuto per la sua velocità e capacità di lettura del gioco, qualità che lo rendono adatto a una difesa alta. È apprezzato per la sua abilità nel fornire passaggi filtranti e nel contribuire sia in fase difensiva che offensiva.

La sua rapida ascesa nel calcio professionistico e l’attenzione ricevuta da club di alto livello sottolineano il suo potenziale e la sua crescita come calciatore. Un talento assolutamente da tenere d’occhio, perchè può essere un nome molto appetibile per il calciomercato della prossima estate.

Foto: Instagram personale