Hofmann: “Il gioco dell’Inter era basato solo su palle lunghe per Lukaku”

Alla stampa tedesca, Jonas Hofmann, centrocampista del Borussia M’gladbach, autore del 2-1 a San Siro, ha commentato la gara contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Il 99% delle volte le varianti di gioco dell’Inter puntano a dare la palla lunga per Lukaku che la mette a terra e permette alla squadra di alzarsi. Per noi è stato complicato piazzare sempre due uomini su di lui, uno davanti e uno dietro, ma credo che alla fine il lavoro che abbiamo fatto è stato ottimo. Credo che complessivamente il punto che abbiamo conquistato sia ampiamente meritato. Abbiamo tenuto bene il campo, costruito meno del previsto ma le palle gol avute le abbiamo finalizzate alla perfezione. Unico rammarico, poter difendere meglio dopo il 2-1, però dobbiamo crescere e migliorare. E’ un punto importante dal quale ripartire in un grande stadio”.

Foto: Twitter uff. Borussia