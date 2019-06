Hoeness: “Sono stanco che si parli del Bayern solo per gli acquisti. Entro il 15 agosto avremo una grande squadra”

Dopo un avvio molto promettente, con gli acquisti di Pavard e Lucas Hernandez per un totale di 115 milioni di euro, il mercato del Bayern Monaco, chiamato a rifondare la squadra dopo gli addii di Ribery, Robben e Hummels su tutti, ha subito un rallentamento, anche a causa delle eccessive richieste del Manchester City per Leroy Sané. Il presidente del club bavarese, Uli Hoeness, ha però difeso la squadra ai microfoni di Sky Sports De: “Devo ammettere che sto iniziando a stancarmi di sentir parlare del Bayern soltanto quando si tratta di calciomercato. Abbiamo appena vinto due titoli, prima bisogna celebrare questo risultato. Posso garantire che entro il 15 agosto avremo una grande squadra in campo”.

Foto Profilo Twitter Bayern Monaco