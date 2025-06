Hoeness (pres. Bayern): “Cammino perfetto fino ad ora al Mondiale per Club. Proveremo a vincerlo”

22/06/2025 | 21:45:00

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kicker per commentare il cammino fatto dalla squadra di Vincent Kompany fino a qui al Mondiale per Club in America, che è stato perfetto a livello di punti: “Sono molto soddisfatto delle prestazioni della nostra squadra. Nella prima partita, abbiamo giocato molto seriamente, lo dimostrano i dieci gol fatti. Contro il Boca è stata una partita difficile; sono rimasto particolarmente colpito dalla prestazione della nostra squadra nel primo tempo. Chi mi ha soddisfatto? Fino ad ora Kingsley Coman e anche Serge Gnabry, che ha mostrato miglioramenti”.

Foto: sito Bayern