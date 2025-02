Hoeness: “Kompany potrebbe restare a lungo con noi”

Il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness in una lunga intervista rilasciata all’abendzeitung-muenchen.de ha parlato anche dell’addio di Julian Nagelsmann tenendo aperta la porta a un suo possibili ritorno alla guida del club: “Ho considerato quella separazione in modo critico, è vero che non giocavamo bene da Natale, ma non era questa la ragione per prendere una decisione simile. Ricordo che era mercoledì, avevamo appena giocato a Leverkusen e io ero seduto nella mia terrazza. Alle undici Hasan Salihamidzic mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe venuto, è arrivato e mi disse che assieme a Oliver Kahn avevano deciso di licenziare il mister. Gli ho detto subito che trovavo difficile la tempistica e che non funzionava così e che se licenziamento doveva esserci bisognava farlo in maniera ordinata e quello non è stato il caso”.

Spazio poi al possibile ritorno di Nagelsmann: “Al momento non ci sono legami tra il Bayern e Julian, al momento la questione di un suo ritorno non si pone, ma tra qualche anno quando non lavorerà più per la Federcalcio tedesca e noi saremo alla ricerca di un allenatore sarà sicuramente fra quelli a cui potremmo pensare”.

Spazio poi all’attuale tecnico: “Penso che Vincent sia finalmente un allenatore che potrebbe restare con noi per un periodo di tempo più lungo, il che sarebbe positivo per il club. Con i tanti cambiamenti ai vertici dello staff tecnico anche le prestazioni della squadra non sono state particolarmente buone”.

Foto: instagram bayern