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Hoeness: “Kane è il miglior acquisto che abbiamo mai fatto. Il Barcellona su di lui? Non hanno i fondi necessari per prenderlo”

24/05/2026 | 13:22:32

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Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Germania. Queste le sue parole su Harry Kane:
“Harry Kane è il miglior acquisto che abbiamo mai fatto. Il Barcellona su di lui? Il Bayern è un club che compra, non un club che vende. Se è una certezza che rimarrà? Sì, e comunque il Barcellona non ha i fondi necessari per prenderlo”.
Foto: Instagram Kane