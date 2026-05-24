Hoeness: “Kane è il miglior acquisto che abbiamo mai fatto. Il Barcellona su di lui? Non hanno i fondi necessari per prenderlo”

24/05/2026 | 13:22:32

Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Germania. Queste le sue parole su Harry Kane:

“Harry Kane è il miglior acquisto che abbiamo mai fatto. Il Barcellona su di lui? Il Bayern è un club che compra, non un club che vende. Se è una certezza che rimarrà? Sì, e comunque il Barcellona non ha i fondi necessari per prenderlo”.

Foto: Instagram Kane