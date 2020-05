Hoeness: “I tifosi dovranno accettare le porte chiuse per un po’ se vogliono continuare a vedere il calcio e tornare alla normalità”

Intervistato da “Sport in the Offside” programma della Radio bavarese, Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha parlato della ripresa della Bundesliga: “E’ stata presa questa decisione dando ai vari club le basi per finire la stagione. Se non ci fossero le partite a porte chiuse, e se l’emittente SKY non si fosse dimostrata generosa nei confronti dei club, forse alcuni sponsor avrebbe deciso di non pagare le loro quote in caso di mancata trasmissione delle gare in televisione. Ora tutti devono fare i propri sacrifici. Come non si può fare l’Oktoberfest, allora non si possono avere spettatori sugli spalti. Ognuno di noi deve esserne consapevole, e anche i tifosi devono dare un contributo alla mancanza di svago. Devono capire che se vogliono continuare a guardare la Bundesliga in futuro, allora devono ingoiare il rospo delle porte chiuse per ora.”

Foto: Lagos Television