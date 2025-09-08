Hoeness (Bayern): “Soddisfatti del nostro mercato. Non è nostra filosofia spendere cifre folli”

08/09/2025 | 21:20:41

Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa sul calciomercato del team bavarese.

Queste le sue parole: “Siamo molto soddisfatti al Bayern. Siamo i veri vincitori del mercato estivo. Abbiamo una squadra forte e non avevamo bisogno di rinforzarla molto. Certo, ci sarebbe piaciuto avere Florian Wirtz, ma non lo avremmo mai acquistato per 150 milioni di euro”.

Ha poi aggiunto: “Altri club stanno giocando a Monopoli. Il Newcastle ha pagato molto per Nick Woltemade quando anche noi eravamo interessati. Il Bayern non funziona così: non ci faremo trascinare in questo tipo di gioco”.

