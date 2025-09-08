Hoeness, Bayern Monaco: “Spendi tanto come il Barcellona e finisci con 1,2 miliardi di debiti”

08/09/2025 | 11:16:36

Un glorioso passato da attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca e un presidente da pirotecnico presidente onorario della società bavarese. Questo è il profilo di Ulrich Hoeness, tornato a parlare – al solito, senza filtri – di calcio internazionale e di problemi del calcio odierno. Durante una apparizione nel talk show tedesco ‘Doppelpass’ su Sport1 il presidente ha parlato del “modello Barcellona”, e lo ha fatto senza filtri: “Avete visto il Barcellona? Il Barcellona è l’esempio perfetto di cosa succede quando compri, compri, compri e poi finisci con 1,2 miliardi di debiti e non puoi più fare nulla”.

Hoeness Twitter Bayern