Hoeness (Bayern Monaco): “Se Isak è stato pagato 150 milioni, Kane ne vale 250”

29/03/2026 | 21:45:29

Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato a Kicker, dove si è soffermato su Harry Kane, un giocatore importante a cui è stato proposto il rinnovo.

Queste le sue parole: “Il rinnovo di Kane? Sarebbe un sogno. Ha un contratto che scade nel 2027. Si prende cura del suo corpo in modo straordinario, può restare ai massimi livelli ancora tre o quattro anni. E’ legato al Bayern. Ma non si sa mai, se arrivasse un club saudita con un’offerta enorme…”. Un’eventualità che il Bayern osserva con attenzione, pur senza voler rinunciare al proprio leader. Hoeness ha poi rilanciato sul valore del giocatore, facendo un paragone diretto: “Se Alexander Isak è stato pagato 150 milioni, allora oggi Harry Kane ne vale 250”.

Foto: X Bayern