Hoeness (Bayern Monaco): “Al PSG prenderei Hakimi. Laimer? Konny è un giocatore che stimo molto, ma non è Maradona o Kane”

05/05/2026 | 16:03:25

Il presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, ha parlato in un’intervista con DAZN. Queste le sue parole:

“Chi prenderei al PSG? Hakimi, lo prenderei subito perché si adatterebbe bene da noi. Laimer? Quando leggi quello che viene riportato sulle sue pretese salariali, dovete contestualizzarlo. Konny è un giocatore che stimo molto, ma non è Maradona o Kane. I giocatori come lui devono accettare che ci sono dei limiti, visto anche se guadagnano uno stipendio molto buono”.

Foto: X Bayern