Hoeness attacca il Barcellona: “Aveva un miliardo di debiti. In Germania sarebbe fallito”

Duro attacco da parte di Uli Hoeness nei confronti del Barcellona. Durante il suo intervento a Bayern 1, il presidente del Bayern Monaco ha parlato della situazione economica del club catalano sferrando un duro attacco: “Per noi, il Barcellona non è un modello da seguire da diverso tempo. Vogliono comprare Lewandowski, ma sei mesi fa avevano un miliardo di debiti. In Germania sarebbero falliti da tempo, c’è il giudice fallimentare alle porte e stanno facendo offerte da milioni di euro per un giocatore del Bayern come Lewandowski”

Foto: Lagos television