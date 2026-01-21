Hoeness (all. Stoccarda): “Essere qui è un’emozione. La Roma è una delle squadre più forti in Europa League”

21/01/2026 | 17:30:07

Il tecnico dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole:

“Dobbiamo fare i conti con alcune defezioni. Non ci sono El Bilal e Jovanovic, Stiller è in dubbio. Anche Tomas avrà un problema muscolare, così come Zagadou. Stiller? Non mi sbilancio, non posso dare percentuali. Esigua la probabilità che possa giocare, ma è venuto con noi a Roma. Vedremo nelle prossime ore, per ora non posso dirvi nulla. Essere qui all’Olimpico? Un’emozione. Ci ricorda l’Olimpico di Berlino. Domani ci saranno due squadre con grande storia, la Roma è una delle più forti in Europa League con un allenatore straordinario, lo avevamo già sfidato ai tempi dell’Atalanta”.

Foto: sito Stoccarda