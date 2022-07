Hoefkens conferma: “De Ketelaere ha smesso di allenarsi per paura di farsi male”

Nel corso della conferenza stampa il tecnico del Bruges, Carl Hoefkens, ha parlato della situazione legata a Charles De Ketelaere il calciatore ormai non si sta più allenando in vista del suo passaggio al Milan. La conferma è arrivata dal tecnico, che ha commentato così la situazione



”Come allenatore, voglio che tutti coloro che sono in campo siano in grado di dare il massimo e di dare il 100% in ogni momento. Se c’è qualcuno che dice che non può dare tutto fisicamente, tatticamente o mentalmente è il mio lavoro affrontarlo. Poi devo parlare con il giocatore e vedere com’è la situazione con lui. In questo caso per Charles non era più possibile dare tutto. Ha indicato che stava diventando troppo pesante mentalmente e che aveva paura di infortunarsi durante l’allenamento. E quindi c’è solo una conclusione: smettere di allenarsi con il gruppo”.

Foto: Twittter Bruges