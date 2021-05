Hoedt: “Ho avuto un periodo molto difficile, adesso devo aiutare la Lazio a raggiungere i suoi obiettivi”

Wesley Hoedt, difensore della Lazio che oggi parte titolare per l’assenza di Acerbi, ha parlato a Dazn sulla sua stagione: “Io sono partito fortissimo in questa stagione, anche in Champions ho avuto un paio di partite in cui ho fatto bene. Dopo ho avuto un periodo molto difficile, però devi credere sempre in te stesso. Anche oggi non c’è niente che devo dimostrare, ma conta solo far raggiungere alla Lazio i suoi obiettivi”.

Foto: Twitter Lazio