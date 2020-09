Hoedt alla Lazio, il ritorno annunciato: siamo ai dettagli

Un nuovo difensore per la Lazio. Per la verità si tratta di un ritorno, quello di Wesley Hoedt, difensore olandese in uscita dal Southampton. Un’operazione già scandita negli ultimi giorni, il club lo riprenderà quasi sicuramente con la formula del prestito con diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo. E Hoedt si taglierà l’ingaggio da circa due milioni a stagione pur di tornare alla Lazio dove firmerà un contratto pluriennale.

Foto: sito uff Southampton