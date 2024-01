Hodgson: “Esonero? Ho 76 anni e un curriculum incredibile, non mi interessano le voci”

La posizione di Roy Hodgson al Crystal Palace sembrava essere molto in bilico. Il tecnico ex Inter era stato messo in discussione dopo gli ultimi risultati negativi con l’ombra di Steve Cooper che sembrava mettere in pericolo la sua panchina. La vittoria di ieri contro il Brentford allontana un po’ queste voci di avvicendamento con l’allenatore che, interrogato sulla questione in sala stampa, ha voluto glissare con grande eleganza: “Ho 76 anni. Lavoro da 47 anni e ho un CV incredibile – ha esordito Hodgson – quindi la mia risposta finale è che non fa differenza o non mi interessa affatto e mi suggerisce che dovrebbe essere irrispettoso”.

Foto: Instagram Crystal Palace