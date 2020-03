Hleb: “Qui nessuno parla del Coronavirus, Messi e Ronaldo venite in Bielorussia!”

L’ex-Arsenal e Barcellona, Aleksandar Hleb, ha parlato ai microfoni del Sun, raccontando come nel suo Paese, la Bielorussia, si stia vivendo l’emergenza Coronavirus: “Qui nessuno ne parla e a nessuno importa – ha dichiarato dopo che la stagione calcistica ha ripreso regolarmente. Tutti dovrebbero vedere il nostro campionato, tutte le televisioni dovrebbero decidere di seguire il nostro torneo. Quando la NHL ha chiuso la stagione, molti giocatori di Hockey impegnati in USA hanno deciso di andare in Russia per continuare a giocare. Magari anche Messi e Ronaldo potrebbero decidere di venire a giocare nel nostro campionato, no?”

Foto: Leigh Journal