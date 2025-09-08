Hjulmand si presenta: “Pronto a plasmare il futuro del Bayer Leverkusen”

08/09/2025 | 16:40:04

Kasper Hjulmand ha rilasciato le sue prime parole da allenatore del Bayer Leverkusen. Di seguito le dichiarazioni presenti sui canali ufficiali del club tedesco: “Ho sempre percepito il Bayer Leverkusen come un club molto ben gestito, ben strutturato e altamente ambizioso. Questa impressione si è confermata negli ultimi giorni. È un onore ricevere la fiducia per guidare una squadra del genere. Questa sfida mi motiva molto: dopo successi straordinari in passato, ora potrò plasmare il futuro del Bayer sia con giocatori consolidati che con nuovi talenti promettenti”.

Foto: sito UEFA