Hjulmand: “Lecce è casa per me. Al mercato non ci penso”

Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce, si è concesso alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di questa mattina. Sulle sue responsabilità da capitano ha detto: “Non è facile essere capitano, per me è un onore. Lecce è una casa per me, sono orgoglioso. Da capitano ho il dovere di parlare con l’arbitro, importante non perdere la testa.

Sulla sua convocazione in Nazionale: “Ieri il ct mi ha chiamato dicendomi che sono tra i convocati, sono felicissimo”.

E sulle voci di mercato: Non ci penso, non leggo i giornali, sono concentrato solo sul Lecce”.

Sugli incoraggiamenti di Baroni: Dobbiamo lavorare e continuare così, lo abbiamo sempre fatto. Atteggiamento e prestazione positivi, bisogna evitare di prendere gol. Durante la sosta bisogna analizzare il momento, ma adesso pensiamo solo alla Fiorentina”

Foto: screen Instagram