Hjulmand: “Domani Eriksen ci guarderà dall’ospedale. Stiamo recuperando la normalità”

Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Danimarca, Hjulmand, ha parlato della partita domani contro il Belgio sempre con il pensiero ad Eriksen: “I giocatori che hanno avuto bisogno di vedere la propria famiglia hanno potuto farlo. Chi lo ha fatto non so dirvelo, io ho potuto vedere mia moglie e i miei figli molto rapidamente. È stato molto importante per me. Stiamo tutti bene, abbiamo avuto delle buone sessioni di allenamento. Sono sicuro che i ragazzi siano pronti per domani. Al momento, la squadra è in forma. Sento che abbiamo una buona squadra, siamo pronti. Stiamo tornando, dopo il primo giorno, di raggiungere una qualche normalità. Abbiamo cercato di lavorare sul campo, di allenarci, di fare dei meeting. Penso che la cosa più importante sia essere qui, prenderci il tempo che serve. Abbiamo fatto dei passi nella giusta direzione, ieri ci siamo allenati molto bene”.

Su Eriksen: “È davvero una situazione pazzesca. L’ospedale è proprio dieto lo stadio e dalla finestra vede il Parken, probabilmente potrà sentire il pubblico. Penso che ci guarderà. Se abbiamo parlato con lui della partita? Non è facile fermare uno come Lukaku. Abbiamo parlato di lui, è un giocatore decisivo, è molto forte. Ma loro non sono Lukaku: il Belgio è fortissimo, sia a livello individuale che di squadra. Hanno una struttura per la quale i giocatori si sentono bene e danno il meglio. Lukaku è difficile da fermare, penso sia più facile fermare la palla prima che arrivi a lui”.