Hjulmand: “Buon momento, siamo sulla strada giusta. PSG? I migliori al mondo”

20/10/2025 | 21:30:53

Kasper Hjulmand, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions contro il PSG.

Queste le sue parole: “Il PSG è forse la miglior squadra del mondo. In questo anno solare hanno vinto cinque trofei. Abbiamo grande rispetto per loro e sarà una sfida difficile. Ma siamo anche felici, perché giocare in Champions League è sempre speciale. Giochiamo in casa e vogliamo assolutamente mostrare le nostre qualità. Daremo tutto per vincere”.

Il tecnico danese ha poi aggiunto sugli avversari: “Il PSG è una squadra con qualità eccezionali in ogni ruolo e in ogni fase del gioco. Costruiscono bene da dietro, giocano in modo diretto e veloce, sono forti nell’uno contro uno e molto aggressivi nel pressing. Questo è un loro punto di forza, ma comporta anche dei rischi che potremo sfruttare. Abbiamo fiducia nel nostro gioco e penso che avremo le nostre occasioni”.

Intanto il Leverkusen è ancora senza sconfitte da 7 partite a questa parte, da quando in panchina c’è Hjulmand: “Siamo sulla strada giusta. La squadra ha bisogno di partite e di tempo per trovare l’intesa. Stiamo facendo buoni progressi. Dopo ogni partita analizzo cosa abbiamo imparato e cosa dobbiamo migliorare. Vedo chiaramente le possibilità e il potenziale di questa squadra”.

