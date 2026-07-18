Hjulmand-Atletico e Trincao-Al Ahli: il Milan non era un’opzione

18/07/2026 | 19:36:53

Della serie “nomi in libertà”, Hjulmand e Trincao erano stati accostati al Milan semplicemente perché avevano giocato con Amorim e avevano un presunto gradimento. Invece, mai una trattativa, mai un contatto, mai un semplice sondaggio. Infatti Trincao va all’Al Ahli per una cinquantina di milioni, lui il prescelto da tempo per sostituire Mahrez. Quanto a Hjulmand, l’Atletico Madrid ha chiuso per 40 milioni di euro più bonus semplicemente perché aveva necessità in quel ruolo. Il Milan no, basterebbe vedere l’affollamento in mezzo al campo. Invece, lo hanno mandato lo stesso dalle parti di Amorim, senza che il nuovo allenatore rossonero lo sapesse…

Foto: x Atletico Madrid