Hjulmand all’Atletico Madrid per 45 milioni: accordo trovato con lo Sporting

09/07/2026 | 13:30:13

Accordo ad un passo tra Atletico Madrid e Sporting per Morten Hjulmand. Il club biancorosso aveva inizialmente offerto 40 milioni di euro allo Sporting, offerta che è stata rifiutata dalla società portoghese. Tra i due club è stato raggiunto un accordo preliminare: l’intesa è arrivata per una cifra fissa di 40 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus con la soluzione che ha soddisfatto entrambi i club. Il centrocampista danese firmerà un contratto fino al 2031: l’obiettivo dell’Atletico era quello di finalizzare il suo ingaggio entro questa settimana, prima che la squadra di Simeone iniziasse il ritiro estivo il ​​13 luglio.

Foto: Instagram Sporting