Hitzfeld: “Non so quando si tornerà a giocare, ma piuttosto che niente è meglio a porte chiuse”

Ottima Hitzfeld, ex-tecnico di Bayern Monaco e Borussia Dortmund ha manifestato la sua volontà di vedere nuovamente la Bundesliga in campo: “Non me la sento di dire quando sarà possibile tornare a giocare. – ha dichiarato a Kicker – Tuttavia, piuttosto che niente preferirei vedere partite a porte chiuse, ma solo a condizione che le autorità e i medici lo autorizzino. Anche il calcio ha una responsabilità sociale: la gente non vede l’ora del sabato pomeriggio, alle 15.30, per la Bundesliga. Partite in estate? Sono a favore di tutto ciò che è possibile e responsabile dal punto di vista medico dello sport e della fine della stagione; anche senza uno spettatori. Per me non c’è bisogno di una pausa estiva, si può giocare, proprio come fanno in inverno gli inglesi. In tal senso, è positivo che Euro2020 e le Olimpiadi siano stati rinviati.”

Foto: Kicker