Hitzfeld: “Il talento del futuro? Certamente Giovanni Reyna”

Ottmar Hitzfield, storico allenatore tedesco che ha vinto tutto con Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Ruhr Nachrichten dei talenti di oggi del calcio mondiale. Secondo il tecnico, il giocatore del futuro sarà Giovanni Reyna, centrocampista del Borussia Dortmund.

Queste le sue parole: “Chi è il talento del futuro del calcio internazionale? Haaland è un calciatore incredibile davanti alla porta. E’ dinamico, veloce e ha la giusta mentalità. Lo stesso vale per Sancho che ha una classe incredibile, tecnica, velocità e visione di gioco. Per me però il talento del futuro è Gio Reyna. Ha un qualcosa di straordinario, è completo, io credo che tra qualche anno le big d’Europa lo cercheranno a suon di milioni”.

Foto: Twitter Bayern Monaco