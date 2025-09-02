Hincapiè: “Voglio vincere tanti trofei all’Arsenal. Xhaka mi ha parlato bene di questo club”

Piero Hincapié si è presentato da nuovo giocatore dell’Arsenal: “Voglio sempre vincere trofei per questo club, farmi un nome e lasciare il segno. Voglio partire subito col piede giusto, e questa è la cosa più importante. Mi è bastata una sola conversazione con Arteta per convincermi della decisione che stavo prendendo. Sono al settimo cielo! Voglio integrarmi al meglio con i miei nuovi compagni di squadra e fare una buona stagione. Xhaka? Parlavamo molto, ma non dell’Arsenal. Tuttavia, a un certo punto gli ho chiesto dell’Arsenal, gli ho chiesto come andavano le cose qui. Ha parlato benissimo del club e di come si sentiva durante il suo periodo qui. Mi è piaciuta molto la conversazione che abbiamo avuto in quel periodo. Mi ha mandato un messaggio di recente, ha sempre parlato bene del club. Parlavamo molto, ma non dell’Arsenal. Tuttavia, a un certo punto gli ho chiesto dell’Arsenal, gli ho chiesto come andavano le cose qui. Ha parlato benissimo del club e di come si sentiva durante il suo periodo qui. Mi è piaciuta molto la conversazione che abbiamo avuto in quel periodo. Mi ha mandato un messaggio di recente, ha sempre parlato bene del club”.

FOTO: X Arsenal