HINCAPIE’, L’EUROPA AI SUOI PIEDI

La scorsa estate, il Bayer Leverkusen ha ufficializzato l’acquisto del difensore Piero Hincapié, un classe 2002 di spessore, strappandolo a tante big europee, pagandolo 8 milioni più bonus all’Atletico Talleres, club argentino.

Hincapié era annunciato come un giovane di prospettiva, con ottime potenzialità, tecniche e fisiche. Il ragazzo ecuadoriano però si è dimostrato un autentico crack in Bundesliga, sbaragliando ogni più rosea previsione ottimistica sulle sue potenzialità.

Nella prima stagione in un grande campionato, infatti, Hincapié ha collezionato 27 presenze in Bundesliga, segnando un gol.

Presenze che sono iniziate ad essere costanti dalla seconda parte di stagione in poi, quando il giovane ecuadoriano ha iniziato a prendere il posto da titolare. Prestazioni sempre più convincenti, le sue, bravo in marcatura, in anticipo, e nei colpi di testa.

Nato il 9 gennaio 2002, 20 anni compiuti, Hincapiè è cresciuto nel settore giovanile dell’Independiente del Valle, debuttando in prima squadra il 10 agosto 2019, giocando l’incontro di Serie A perso 3-2 contro il Mushuc Runa.

Colleziona altre due presenze prima di essere acquistato, il 20 agosto 2020, dagli argentini del Talleres, con cui firma un contratto quinquennale. Il 3 marzo 2021 debutta con i biancoblu in Copa Argentina, nella partita vinta ai rigori (6-5) contro l’Atl. Rafaela. Le sue qualità sono talmente importanti che il Leverskusen decide di strapparlo alla concorrenza di altre big europee, per farlo crescere con grande costanza ed efficacia, un un campionato importante.

Dopo un anno, la valutazione del difensore centrale, da 8 milioni è passata a circa 30 milioni. Lo cercano tante big europee, lo stesso Bayern in Germania, ma anche il Milan in Italia, che cerca un difensore dopo che è saltata la trattativa per Sven Botman, che ha firmato con il Newcastle.

Di piede mancino, Hincapié può giocare anche come terzino. Risulta abile nell’uno contro uno e nell’impostazione del gioco dalle retrovie.

In Nazionale, con l’Ecuador, conta 19 presenze e 1 gol. E’ stato grande protagonista della scorsa Copa America la scorsa estate, e ora spera di bissare le prestazioni ai prossimi Mondiali. Ma prima, sarà uno dei protagonisti del calciomercato, con l’Europa ai suoi piedi.

