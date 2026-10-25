Hill: “Conquistare tre punti a Manchester è difficile per qualsiasi squadra. Siamo stati tutti eccezionali”

25/10/2026 | 22:15:38

Il difensore del Bournemouth, James Hill, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole sulla vittoria contro il Manchester United:

“È stata una prestazione davvero speciale. Venire a Manchester e conquistare tre punti è difficile per qualsiasi squadra. Loro si trovano in una situazione difficile, ma non ci siamo concentrati su questo, ci siamo concentrati sul fare una buona prestazione. Ci siamo concentrati su noi stessi in vista di una partita importantissima contro una squadra di grande qualità. Ultimamente abbiamo giocato davvero bene e siamo soddisfatti delle nostre recenti partite senza subire gol. Siamo stati tutti eccezionali”.

Foto: X Bournemouth