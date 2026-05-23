Hiljemark: “Vorrei rimanere a Pisa, ma bisogna parlare con il direttore sportivo”

23/05/2026 | 23:18:48

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato a Sky: “Abbiamo iniziato molto bene, potevamo fare il 2-0. Poi è arrivato il gol del pareggio e la partita è cambiata. Però la prestazione oggi ci sta, ma è un film visto tante volte in stagione. Sto pensando di restare qui, ma se vuoi una certezza devi parlare col direttore sportivo. Io stasera sto pensando alla partita di oggi, dei giocatori che andranno in nazionale e quelli che rimarranno qui”.

foto sito pisa