Hiljemark: “Sono frustrato, sconfitta dura da accettare”

05/04/2026 | 21:01:05

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato in conferenza stampa: “Sono sicuramente molto frustrato, perché secondo me non abbiamo disputato una bella gara. È un risultato duro da digerire. Mi aspettavo molto di più. In alcuni frangenti abbiamo anche fatto una buona fase difensiva. Tramoni? Matteo ha commesso un errore e ne è perfettamente consapevole, ma oggi ha offerto una prestazione da migliore in campo. È chiaro che per noi, in quel momento, trovare la rete avrebbe cambiato la partita”.

foto sito pisa