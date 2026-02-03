Hiljemark si presenta al Pisa: “La squadra è buona, ci sono giocatori di qualità. Crediamo nella salvezza”

03/02/2026 | 19:49:48

Oscar Hiljemark, ha concesso la sua prima intervista da tecnico del Pisa, ai canali ufficiali del club toscano.

Queste le sue dichiarazioni: “È una grande occasione, il Pisa è un grande club e vogliamo fare un grande lavoro insieme, creando la possibilità di salvarci”.

Sul suo percorso da allenatore iniziato già a 28 anni: “Sono stato sfortunato e ho iniziato ad allenare già a 28 anni. È andata bene, negli ultimi 2-3 anni abbiamo fatto un buon lavoro in Svezia col mio staff e adesso sono qua”.

Su come giocano le sue squadre: “Voglio verticalità col pallone, creare spazio… La fase difensiva è molto importante, ma anche le transizioni positive e negative”. Sulla situazione in classifica del Pisa: “Viviamo una situazione delicata, ma c’è la possibilità di fare un grande lavoro insieme. La squadra è buona, ci sono giocatori di qualità e il lavoro inizia oggi”.

Foto: sito Pisa