Hiljemark: “Semper sta meglio. Iling mi piace molto”

21/02/2026 | 16:15:00

Oscar Hiljemark ha parlato anche dei singoli partendo dalla questione portiere: “Semper sta meglio: ha ripreso con il gruppo da due giorni e si è allenato bene, ma per questa partita giocherà ancora Nicolas. Le scelte di formazione saranno prese valutando sia titolari sia panchina, perché durante la partita potrebbe esserci bisogno di cambiare. Tutti devono essere pronti.”.

Iling Junior è visto più come esterno di centrocampo o come esterno d’attacco? E Loyola può inserirsi di più o deve rimanere più bloccato nel centrocampo a due? “Iling Junior mi piace molto: può ricoprire più ruoli ed è un vantaggio. Loyola ha fatto un bene col Milan trovando anche il gol, si è allenato bene anche questa settimana. Può essere utile sia nell’inserimento sia nel mantenere equilibrio, a seconda di come vogliamo attaccare e di come ci posizioniamo in fase offensiva e nelle transizioni”.

Iling Junior è visto più come esterno di centrocampo o come esterno d’attacco? E Loyola può inserirsi di più o deve rimanere più bloccato nel centrocampo a due? “Iling Junior mi piace molto: può ricoprire più ruoli ed è un vantaggio. Loyola ha fatto un bene col Milan trovando anche il gol, si è allenato bene anche questa settimana. Può essere utile sia nell’inserimento sia nel mantenere equilibrio, a seconda di come vogliamo attaccare e di come ci posizioniamo in fase offensiva e nelle transizioni”.

Foto: sito Pisa