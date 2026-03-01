Hiljemark: “Possiamo ancora salvarci. Ho segnali che mi danno fiducia”

01/03/2026 | 22:15:49

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha ribadito la propria fiducia nella salvezza nonostante il momento complicato.

Queste le sue parole il conferenza stampa: “Quando sono arrivato la situazione era difficile, c’era poca fiducia e una sola vittoria in campionato. È normale che pesi, ma dobbiamo cambiarla fino alla fine”.

Il tecnico ha sottolineato come la squadra abbia mostrato segnali incoraggianti nelle ultime uscite: “Contro la Fiorentina il primo tempo è stato complicato, ma nella ripresa ho visto un gruppo vivo. Anche contro il Milan abbiamo fatto una grande partita. Questi segnali mi danno fiducia”.

Il messaggio è chiaro: “Non possiamo pensare alle 12 partite che mancano, dobbiamo ragionare minuto per minuto. La salvezza si costruisce giocando ogni gara al massimo. Se entriamo in campo senza paura e con convinzione, possiamo ancora cambiare la stagione”.

Foto: sito Pisa