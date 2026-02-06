Hiljemark: “Partita tutt’altro che bella. Ci prendiamo il punto. Milan? Possiamo batterlo”

06/02/2026 | 23:22:03

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche nella gara contro il Verona.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema con la palla, in difesa siamo andati molto bene. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, creando due o tre occasioni da gol. Abbiamo fatto una grande gara, mentre il Verona non ha mai tirato in porta. In questo momento dobbiamo seguire la stessa strada tutti insieme”.

Nel primo tempo avete sofferto un po’? “Nei primi tre giorni abbiamo lavorato solo sulla fase difensiva, per non prendere gol subito. Abbiamo sofferto nel primo tempo con la palla, bisogna continuare a lavorare sfruttando i sette giorni al meglio. Non è stata una partita fantastica, ma ci prendiamo il punto dopo una ripresa fatta molto bene”.

Qual è la prima cosa su cui dovrai lavorare? “La fase difensiva, se prendiamo tanti gol poi è difficile vincere le partite in Serie A. Adesso abbiamo una settimana prima della gara col Milan, nella quale parleremo anche di come migliorare la fase offensiva. Dobbiamo cambiare un po’ anche le metodologie di allenamento rispetto alla gestione precedente”.

Si può battere il Milan? “E’ una grande squadra, ma anche noi siamo in undici. Dobbiamo provare a vincere davanti ai nostri tifosi, siamo pronti per combattere insieme”.

Foto: sito Pisa