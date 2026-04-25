Hiljemark: “Non ho parlato del futuro con la società, ci confronteremo”

25/04/2026 | 17:56:56

Oscar Hiljemark ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di Parma che avvicina il Pisa alla Serie B: “Nelle prossime partite giocheranno solo quelli che rimarranno a Pisa? Questa è una domanda per il futuro, non ne abbiamo ancora parlato. Abbiamo inserito Lorran perché è bravo nell’uno contro uno. Sul futuro dipenderà dal confronto con la società. Sicuramente abbiamo avuto occasioni da gol. Per i cambi, abbiamo provato a vincere la partita con cambi offensivi e creare occasioni. La nuova direzione sportiva? Non abbiamo parlato del futuro. Lui è arrivato e ha parlato con tutti per capire il momento. Ci ha detto di stare attenti alla partita”.

foto sito pisa