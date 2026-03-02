Hiljemark: “Meritavamo la vittoria, Odgaard ha fatto un gol pazzesco. Non esiste un caso Tramoni”

02/03/2026 | 21:17:12

Il tecnico del Pisa Hiljemark ha parlato in conferenza stampa dopo il KO con il Bologna: “Ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo la vittoria. Sono molto orgoglioso di loro, abbiamo avuto diverse occasioni e Skorupski ha salvato il risultato. Odgaard ha fatto un gol pazzesco. La squadra ha dimostrato con la prestazione che è viva, i tifosi devono pensare a questo. Io voglio vedere questa squadra. Non esiste alcun caso Tramoni, oggi meritavamo la vittoria”.

foto sito pisa