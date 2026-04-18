Hiljemark: “Iling e Lorran non convocati. La qualità non basta. Serve impegno”

18/04/2026 | 15:55:10

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, in conferenza stampa ha annunciato due assenze per la gara contro il Genoa. Due scelte tecniche, relative a Samuel Iling jr e Lorran.

Queste le sue parole: “Si tratta semplicemente di una scelta tecnica. Per far funzionare la nostra squadra non basta mettere insieme elementi dal grande potenziale individuale o giocatori forti tecnicamente; è fondamentale che tutti diano una mano in campo e si mettano a totale disposizione del gruppo. Vi confermo che né lui né Lorran ci saranno domani contro il Genoa, non verranno convocati. In questo momento ritengo che sia la decisione più giusta da prendere per gli equilibri della squadra”.

Foto: sito Pisa