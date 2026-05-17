Hiljemark: “I rimpianti della stagione sono inevitabili. Ora il club deve essere bravo a programmare”

17/05/2026 | 14:48:28

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli.

La sua analisi: “Il Napoli è una squadra fortissima e sta lottando per un posto in Champions League. Affrontarli in questo momento, considerata la nostra situazione attuale, non è affatto semplice da gestire. Adesso ciò che conta è che noi, come società, dobbiamo iniziare a pensare a tante cose e a programmare il lavoro in vista del prossimo anno”.

Futuro e dichiarazioni passate “Io sono un serio professionista e ho un contratto in essere per un altro anno. Per questo motivo sono qui, a fare il mio lavoro e a monitorare tutto quello che succede. In ogni caso, per quanto riguarda le domande sul mio futuro, credo di aver già risposto ampiamente in precedenza.”

Su Marin: “In questo momento la priorità non è parlare delle singole scelte di campo. In quel frangente della partita avevo l’esigenza di sistemare la difesa e di far entrare determinati giocatori per quel reparto, quindi purtroppo non c’è stata la possibilità di schierarlo.”

In molti ci siamo chiesti come mai oggi non sia stato particolarmente presente all’interno dell’area tecnica: “Durante la gara il Napoli ha provato a cambiare le carte in tavola, girando le posizioni di alcuni giocatori in determinati ruoli per metterci in difficoltà. Per questo motivo sono rimasto a guardare la partita sull’iPad: ero in costante comunicazione con il mio staff per studiare i loro movimenti e capire tatticamente cosa non dovessimo assolutamente fare per evitare di ritrovarci in una situazione molto brutta.”

Guardando ora il ‘film’ di questa stagione, c’è qualcosa che non rifarebbe? Ha qualche rammarico in particolare? “Sicuramente di cose da rivedere ce ne sono tante. Proprio in questi giorni stavo pensando che noi avremmo potuto fare molto meglio. Come succede a ogni allenatore, in qualsiasi società o squadra, quando a fine anno ti rendi conto di non aver vinto abbastanza partite e di non aver fatto un’ottima stagione, i rimpianti e le cose che cambieresti sono inevitabilmente tanti.”

Foto: facebook Pisa