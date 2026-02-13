Hiljemark: “Dobbiamo migliorare le piccole cose, stasera giocata una gara tatticamente perfetta”

13/02/2026 | 23:29:39

Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Milan: “È difficile, ma secondo me dobbiamo migliorare le piccole cose. Devo anche vedere l’atteggiamento di squadra, e tatticamente abbiamo fatto una partita perfetta. Ho sbagliato 3 volte, abbiamo preso un rigore e il gol, e queste sono le conseguenze contro le grandi squadre. Ci sono tante cose positive, e dobbiamo proseguire su questa strada. È difficile, ma ho tanta energia, anche perché sono arrivato qui con l’obiettivo di salvare questa squadra. Domani dobbiamo svegliarci con energia positiva e giocarci le nostre partite”.

foto facebook pisa