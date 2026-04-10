Hiljemark: “Credo nella salvezza. Roma forte ma mi fido dei miei. Possiamo vincere”

10/04/2026 | 20:36:03

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match con la Roma: “Il nostro è un obiettivo molto importante, abbiamo fatto 7/8 settimane insieme che è diverso di partire da inizio stagione. Dobbiamo fare buone prestazioni, per finire in maniera positiva. Tutte le cose contano, la salvezza è ancora possibile e ci proveremo fino alla fine. La Roma è una grande squadra ma giocheremo per vincere”.

Foto: sito Pisa