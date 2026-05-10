Hiljemark: “C’è poco da dire, in 9 gara segnata. Proviamo a finire con dignità”

10/05/2026 | 17:18:21

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel postpartita della sfida alla Cremonese. Match terminato 3-0 a favore dei grigiorossi. Di seguito le sue parole: “Non c’è molto da dire in questo momento. Dopo il rosso abbiamo provato il 4-4-1, abbiamo fatto due cambi. Abbiamo perso un pallone e loro hanno fatto gol e questo ha peggiorato la situazione. Espulsioni? In questo momento siamo qui per finire la stagione, giocare in nove diventa più difficile. Per tutte le squadre lo è”.

Foto: sito Pisa